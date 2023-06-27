المفتي يُحرّم أكل الأضحية حال نفوقها نتيجة الصعق.. الذبح واجب

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وسط إقبال المسلمون على واحدة من أعظم الشعائر الإسلامية، وهي الأضحية، التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم عز وجل، ويبدأ الوقت المحدد لنحرها بعد صلاة العيد مباشرة.

عدم القدرة على السيطرة على الأضحية

وفي هذا اليوم، قد يعجز البعض عن السيطرة على أضحيتهم نظرا لمقاومتها بشكل كبير، لذلك توجه البعض بسؤال إلى دار الإفتاء المصرية، حول مدى شرعية أن يقوم الشخص بتخدير أضحيته أو صعقها بالكهرباء لإضعاف مقاومتها تمهيدا لذبحها.

مفتي الجمهورية يجيب على السؤال

الدكتور شوقي علام، أجاب على هذا التساؤل عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على شبكة الإنترنت، وقال إن تخدير الحيوان أو صعقه بالكهرباء من أجل إضعاف مقاومته قبل عملية الذبح نفسها من الأمور الجائزة شرعا، سواء كان ذلك بالتخدير الخفيف أو بالصعق الكهربائي منخفض الضغط، أو بغير ذلك من الطرق والأساليب التي يحددها المتخصصون.

تحذير من مفتي الجمهورية

ووضع مفتي الجمهورية شرطا أساسيا لتطبيق هذه الطريقة في الذبح، وهو ألا يؤدي هذا التخدير، أو هذا الصعق، أو أيا كانت الطريقة المستخدمة، إلى موت الحيوان لو ترك دون ذبح، وأن يكون لديه القدرة فيما بعد، في حال عدم ذبحها، أن تحيا حياة مستقرة، أما إذا أدت إحدى هذه الطرق إلى نفوق الحيوان، ففي هذه الحالة تعد الأضحية ميتة وبالتالي يحرم أكل لحومها.