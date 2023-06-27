الجيش الأوكراني يؤكد نجاحه في اختراق الدفاعات الروسية باتجاه باخموت

أعلن الجيش الأوكراني عن نجاح قواته في اختراق الدفاعات الروسية بمنطقة كورديوميفكا، في اتجاه مدينة باخموت، شرق البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

كان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، قال عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إن نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، برر بطء وتيرة هجوم أوكرانيا المضاد، بكثرة حقول الألغام الروسية في منطقة العمليات.

مقتل 700 جندي أوكراني خلال يوم

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح قواتها في إحباط هجمات أوكرانية على عدة محاور، وتكبيدها نحو 700 قتيل خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تدمير 5 مدرعات، بينها مركبة من طراز «برادلي» أمريكية الصنع.

إجبار القوات الأوكرانية على الانسحاب في كوبيانسك

وقال الخبير العسكري، أندري ماروتشكو، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن القوات الروسية أجبرت أوكرانيا على الانسحاب من المواقع الأمامية للقتال شمال شرق كوبيانسك.