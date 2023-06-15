أخبار روسيا وأوكرانيا.. حلف الناتو يواصل دعم كييف لاستعادة باخموت

مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، اليوم الخميس، تتلخص فى أن القوات الأوكرانية بدأت في إحراز تقدم كبير قرب باخموت وزابوريجيا، لاستعادة السيطرة من المناطق التي تتواجد فيها القوات الروسية، مما دفع حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى مواصلة دعم كييف في معركة استعادة باخموت.

أخبار روسيا وأوكرانيا في باخموت

وفي آخر أخبار روسيا وأوكرانيا أيضاً، نقل الجيش الروسي احتياطيات إضافية إلى منطقة باخموت، بما في ذلك وحدات الهجوم المحمولة جواً، وكمية كبيرة من المعدات العسكرية.

ووفقا لوسائل الأعلام الاوكرانية، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، حنا ماليار، اليوم الخميس، إن المعركة في باخموت تتطور بشكل ملحوظ وواضح، حيث نقل العدو احتياطيات إضافية في محاولة لمنع تقدم قوات الدفاع الأوكرانية بكل قوتهم.

وأضافت المسؤولة الأوكرانية: «لقد سجلنا وحدة هجومية محمولة جوا للعدو تتحرك من الجنوب إلى اتجاه باخموت، وفي الواقع، يواصل العدو هناك تركيز قواته الضخمة، سواء الأفراد أو المعدات العسكرية من أجل منع تقدم القوات المسلحة الأوكرانية».

القوات الأوكرانية تتقدم في جبهة باخموت

وفى السياق ذاته، غردت «ماليار» في تدوينة على تطبيق التلجرام، أمس الأربعاء، أن الإجراءات التى اتخذتها أوكزليا خلال الفترة الماضية منذ بدء الهجوم المضاد على روسيا، حققت نجاحا جزئيا، إذ وصلت القوات الأوكرانية الى ما يتراوح بين 200 و500 متر في مناطق متعددة قريبة من مدينة باخموت التي أصابها دمار شديد، حسبما ذكر موقع «فرانس 24» الفرنسي.