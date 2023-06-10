أخبار روسيا وأوكرانيا.. هجوم مضاد لكييف قرب باخموت وظهور مدرعات أوروبية

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة على مدار الساعة، ولكن يبدو أن التطورات الحالية التى طرأت على الأزمة الروسية الأوكرانية، بإعلان كييف بدء الهجوم المضاد، الذى أعلنت عنه مراراً وتكراراً خلال الفترة الأخيرة سيغير منحى الأزمة.

وضمن تفاصيل آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الهجوم المضاد والعمليات الدفاعية جارية في أوكرانيا، وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها الرئيس الأوكرانى عن بدء الهجوم، الذي حرصت سلطات كييف التكتم على تفاصيله.

أخبار روسيا وأوكرانيا

وقال سيرهي شيريفاتي، المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية تقدمت في إطار هجوم مضاد لمسافة تصل إلى 1400 متر في عدد من المواقع بالخطوط الأمامية، بالقرب من مدينة باخموت، شرق البلاد، اعتباراً من أمس الجمعة.

وأوضح المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية، رداً على سؤال عن القتال بالقرب من باخموت: «نحاول شن ضربات على العدو، نقوم بهجوم مضاد، نجحنا في التقدم بما يصل إلى 1400 متر في عدة مواقع من الجبهة»، وتابع بقوله إن «القوات الروسية نفسها كانت تحاول شن هجوم مضاد، لكنها لم تنجح»، على حد قوله.

وقبل أيام قال الرئيس الأوكراني إن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد، الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا، معرباً عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية للهجوم المضاد، بقوله: «نعتقد بقوة أننا سننجح».

وتابع زيلينسكي قائلاً: «لا أعرف كم من الوقت سيستغرق، لأكون صادقاً، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماماً، لكننا سنقوم بذلك، ونحن مستعدون».

أوكرانيا تبدأ استخدام المركبات المدرعة الأوروبية

وأعلنت كل من موسكو وكييف أن قتالاً عنيفاً دار في أوكرانيا الجمعة، وتحدث مدونون عن رؤيتهم لمدرعات ألمانية وأمريكية لأول مرة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية اخترقت الخط الأول للدفاعات الروسية في بعض المناطق، لكن تقدم كييف كان أبطأ في مناطق أخرى.

فيما نوهت صحيفة «تلغراف» بأن أوكرانيا بدأت في استخدام المركبات المدرعة الأوروبية، التي حصلت عليها خلال الفترة الماضية، مما يشير إلى بداية الهجوم المضاد، الذي طال انتظاره، بحسب الصحيفة البريطانية.