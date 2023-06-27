«الإفتاء» توضح كيفية صلاة العيد وعدد ركعاتها.. تبدأ بـ7 تكبيرات

كيفية صلاة العيد وعدد ركعاتها من الموضوعات التي يسعى عدد كبير من المواطنين مغرفتها، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، ويستعرض التقرير موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

كيفية صلاة العيد

وعن كيفية صلاة العيد وعدد ركعاتها، أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنّ صلاة العيد تؤدى ركعتان، وتُفْتَتح الأولى منهما بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ ما تيَسَّر له من القرآن جهرًا، ويتم ركعة عادية كما في غيرها من الصلوات، وفي الركعة الثانية: يُكَبِّر 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ، ويتم الركعة، ويجلس للتشهد ويُسَلِّم.

ويجوز للسيدات أداء صلاة العيد فى المنزل وتصَلِّي ركعتين بسبع تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسَلِّم، ولا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.

صلاة العيد عند المذاهب الأربعة

وفي شرحها لموضوع كيفية صلاة العيد أوضحت دار الإفتاء أنه قد اختلف المذاهب الأربعة فى عدد تكبيرات صلاة العيد ،ويشير دار الأفتاء المصرية إلى أن كل مذهب يصليها بعدد ركعات مختلفة.

وتكون صلاة العيد عند الحنابلة والمالكية ، 7 تكبيرات في الركعة الأولى مع تكبيرة الإحرام، وست تكبيرات في الركعة الثانية مع تكبيرة القيام، أما عند الحنفية تكون عدد تكبيرات صلاة العيد أنها 6 تكبيرات تكون 3 تكبيرات في الركعة الأولى باستثناء تكبيرة الإحرام، 3 تكبيرات في الركعة الثانية باستثناء تكبيرة الركوع.

أما صلاة العيد عند مذهب الشافعية فيكون عددها 12 تكبيرة، تكون الركعة الأولى فيها 7 تكبيرات ماعدا تكبيرة الإحرام، والثانية 5 ركعات ما عدا الإحرام.

تخصيص ساحات لأداء صلاة عيد الأضحي

وأعلنت وزارة الأوقاف ضوابط أداء صلاة العيد ومنها تخصيص مكان للسيدات لأداء صلاة العيد في الخلاء والساحات، لمنع التزاحم مع الرجال، اتباعًا لسنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وأوضحت وزارة الأوقاف ضرورة الفصل بين الرجال والنساء، إذا كانت الصلاة في المسجد، ويجب أن يصلي الرجال في مصلى الرجال والنساء في مصلى النساء، وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة تخصيص مكان للسيدات في مؤخرة المصلى، أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بين مصلى الرجال ومصلى النساء.