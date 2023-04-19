كيفية صلاة العيد بطريقة صحيحة في المسجد والمنزل.. دار الإفتاء توضح

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، ويحرص المسلمون على أداء صلاة العيد في الساحات، لذا يرغب عدد منهم في معرفة كيفية صلاة العيد بطريقة صحيحة، وذلك لتطبيق سنة الرسول الكريم على أكمل وجه.

كيفية صلاة العيد بطريقة صحيحة

وأوضحت دار الإفتاء كيفية صلاة العيد بطريقة صحيحة، وهي عبارة عن ركعتين، تجزئ إقامتهما كسائر الصلوات في أركانها وسننها وهيئاتها، وينوي بها المسلم صلاة العيد وهذا أقلها.

طريقة صلاة عيد الفطر

وحول طريقة صلاة عيد الفطر أكدت «الإفتاء» أن الأفضل والأكمل أن يصلي المسلم في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرةِ القيام والركوع، فضلا عن أن تكبيراتُ صلاة العيد تكون قبل القراءة.

كيفية صلاة العيد بطريقة صحيحة

واستشهدت دار الإفتاء في حديثها عن كيفية صلاة العيد بطريقة صحيحة، بما روى عن كَثِيرِ بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» (سنن الترمذي)".

كيفية تكبير الإمام في صلاة العيد

وقالت دار الإفتاء بخصوص كيفية أداء صلاة عيد الفطر، إن الإمام ابن حزمٍ في «الْمُحَلَّى» (3/ 304، ط. دار الفكر)، قال: التكبير ليلة عيد الفطر فرضٌ، وهو في ليلة عيد الأضحى حسنٌ، قال تعالى: «وَلِتُكَبّرُواْ ٱللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، فبإكمال عدة صوم رمضان وجب التكبير، ويجزئ من ذلك تكبيرة اهـ.

عدد ركعات صلاة عيد الفطر

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة عيد الفطر تكون ركعتان، ومن المستحب أن يذهب المسلم من طريق عن أداء الصلاة ويعود من طريق آخر، وذلك لما ورد عن جابر عن النبي محمد صلى الله عليه سلم:« «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ» رواه البخاري.

تكبيرات صلاة العيد

وعن تكبيرات صلاة العيد، قالت دار الإفتاء المصرية إن الصيغة الكاملة التي يجب أن يرددها الملايين من المسلمين هي:« الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبدإلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

وأضافت أن هناك صيغة آخرى لتكبيرات العيد، وهي:«الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»، وهذه الصيغة قالها الإمامان أحمد ابن حنبل وأبوحنيفة، وذهب الشافعية إلى هذه الصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر»، أما صيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا» فقالها ابن عباس رضي الله عنه، وصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد» قالها الصحابيّ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

حكم صلاة عيد الفطر في المنزل

وعن حكم صلاة عيد الفطر في المنزل، أوضحت دار الإفتاء أن صلاة عيد الفطر سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويستحب أن يؤديها المسلم في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، ولكن في حال وجود ماتع من اجتماع الناس مثل انتشار وباء قاتل أو غيره، فيجوز للمسلم أن يقضيها في المنزل منفردًا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت في المساجد.