تطهير وتعقيم 16 مجزرا ونقاط ذبح بكفر الشيخ لاستقبال عيد الأضحى

يشهد 16 مجزرا ونقاط الذبح بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، أعمال تطهير وتعقيم استعدادا لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد مجانا، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استمرار العمل بالمجازر ونقاط الذبح

كما شهدت المجازر ونقاط الذبح، استمرار العمل بها، واستقبال الذبائح الخاصة بالجزارين، وسيم استقبال المواطنين بدءا من الغد لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنّ المجازر ونقاط الذبح بمراكز ومدن كفر الشيخ وبعض القرى الأم، شهدت أعمال تطهير وتعقيم، وتم الاستعانة بشركات خاصة متخصصة في أعمال التطهير والتعقيم وغسيل الأرضيات، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

حملات مشتركة بين الطب البيطري ومباحث التموين والصحة

وأضاف «بشار»، أنّ الحملات مستمرة على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وخاصةً محال بيع اللحوم ومحال الجزار ومحال بيع الأسماك المملحة، والمجازر غير المرخصة لذبح الدواجن، مشيراً إلى أنّ المجازر استقبلت 1000 رأس ماشية، جرى ذبحها خاصة بالجزارين، خلال 3 أيام، لافتاً أنّ هناك تعاون بين مباحث التموين، ومديرية التموين والصحة، لشنّ حملات مشتركة، تستمر حتى بعد عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على صحة المواطنين.