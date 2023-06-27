التصريح بدفن ضحايا حريق شقة بالزقازيق.. أب وابنته وجارهم

صرحت نيابة قسم ثاني الزقازيق بدفن جثمان أب وابنته الرضيعة وشخص آخر، لقوا مصرعهم في حريق شب في منزل بدائرة القسم إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز.

حريق داخل منزل في الزقازيق

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا بنشوب حريق داخل منزل إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات.

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، وتبين أن الحريق أسفر عن وفاة أب وابنته الرضيعة ووفاة شخص آخر، بالإضافة لإصابة سيدة.

نقل ضحايا الحريق للمستشفى

ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن، كما تم نقل المصابة إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.