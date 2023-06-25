«الرعاية الصحية»: 60 فردا من الفرق الطبية لإنقاذ مصابي حريق إسنا بالأقصر

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، نجاح إنقاذ 11 مصابا في انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية ترعة ناصر بإسنا جنوب المحافظة، إذ توجه 60 فردا من الفرق الطبية لإنقاذ المصابين، الذين استقبلتهم طوارئ مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

غرفة عمليات وطوارئ

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى طوارئ مستشفى طيبة التخصصي بإسنا ومستشفى العديسات التخصصي التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، إذ انعقدت على الفور غرفة الطوارئ والأزمات بفرع هيئة الرعاية بالمحافظة لتحريك فرق الإنقاذ والانتشار السريع ونقل الفرق الطبية للتخصصات المختلفة خاصة العناية، التخدير وجراحة التجميل والفرق التمريضية لأقسام الطوارئ والاستقبال لسرعة الدعم و التعامل خاصةً مع إصابات الحروق المتنوعة التي تراوحت درجاتها ما بين 20 و 60 %، كما تطلب التدخل السريع لوضع أربع إصابات حرجة على أجهزة التنفس الصناعي نتيجة إصابات احتراق واختناق بمنطقة الصدر والرقبة.

استقرار الحالة الصحية للمصابين

وتوجه الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة بالأقصر، وعددا من قيادات الفرع، إلى المستشفيات سالفة الذكر، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، إذ وجه المصابون الشكر إلى لهيئة الرعاية الصحية لسرعة التعامل والتدخل السريع من خلال الفرق الطبية المتميزة التي جرى دعمها من مستشفيات الكرنك الدولي وحورس التخصصي والمجمع الطبي، مما أدى استقرار الحالة الصحية للمصابين.

سرعة الاستجابة والإجراءات المتخذة

وفي سياق متصل، تابعت الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ على مدار الساعة، بقيادة كل من دكتور أحمد السبكي، والمدير التنفيذي لسرعة الاستجابة والإجراءات المتخذة لحظة بلحظة فور بلاغ الحادث بالأقصر والاطمئنان أيضاً على الحالة الصحية للمصابين مع التقييم المستمر للوضع الراهن.