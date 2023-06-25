إصابة 9 أشخاص في حريق منزل بالأقصر

أصيب 9 أشخاص إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية ترعة ناصر، بإسنا جنوب الأقصر، وجرى نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 9 أشخاص

تلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر، إخطارا يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل المواطن محمد عبدالصبور عبدالدايم، بقرية ترعة ناصر التابع لمجلس قروي كومير، أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وهم؛ عمر صلاح أبوالوفا 13 سنة، وزينب عبدالرازق متولي 45 سنة، وصلاح أبوالوفاء 17 سنة، وصلاح أبو الوفا أبودوح 53 سنة، ومحمود عبدالفتاح فهمي 30 سنة، وحجاج عبدالمتعال الضوي 40 سنة أحمد عبدالعليم مصطفي 25 سنة، ومحمد ناصر عبدالسلام 25 سنة، وحسين عرفة منصور 40 سنة، وتنوعت إصاباتهم بحروق من الدرجة الأولى والثانية وجروح في الوجه والصدر والبطن والذراع الأيمن والأيسر، وجرى نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي بإسنا جنوب المحافظة.

إتلاف محتويات حجرة ومطبخ

كما أسفر الحريق عن إتلاف محتويات حجرة الجلوس والمطبخ، وانتقلت فور اندلاع الحريق لموقع الحادث 5 سيارات إسعاف و3 إطفاء، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.