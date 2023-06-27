قناة الناس تعرض دعاء مؤثرا للشيخ الشعراوي من خطبة يوم عرفة (فيديو)

عرضت قناة الناس، دعاء مؤثرا للشيخ الشعراوي في يوم عرفة، أثناء إلقاء خطبة نادرة يوم عرفة عام 1396 هجريا الموافق 1976 ميلاديا.

وناجى الشيخ الشعراوي ربه قائلا: «يا رب نسألك يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا ولهؤلاء جميعا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء، إنك ما دعوت عبيدك لزيارة بيتك، إلا وأنت تريد بهم الخير، وتريد لهم الرحمة، وكل داع نعرفه حين يدعو مدعويه يعد لهم من الحفاوة والتكريم ما يليق بسماحك وما يناسب كرمك».

عطاءك سلام وعذابك سلام

وتابع: «إنك يا رب جواد وأنك واجب وأنك ماجد، عطاؤك سلام وعذابك سلام، إنما أمرك إذا أردت شيء أن تقول له كن فيكون».