دنيا سمير غانم تدعو لوالديها يوم عرفة.. ومتابعون: «ربنا يصبر قلبك»

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، في يوم عرفة، على الدعاء لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت دنيا صور لهما وعلقت: «اللهم في يوم عرفة ارحم أبي وأمي وجدتي، واغفر لهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، وأدخلهم الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، اللهم أنعم علينا جميعا بسترك ورضاك ورحمتك يا أرحم الراحمين».

وتفاعل الجمهور مع منشور دنيا سمير غانم، بشكل كبير، داعين لوالديها بالرحمة والمغفرة، ولها وشقيقتها إيمي بالصبر والسلوان.

مسلسل «جت سليمة»

يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم، كان مسلسل «جت سليمة» وعرض في السباق الرمضاني الماضي، ومكون من 15 حلقة، بطولة محمد سلام، وخالد الصاوي، هالة فاخر، إضافة إلى سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد وغادة طلعت، وعدد من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري.