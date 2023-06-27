أرملة شاهزاده داود بعد العثور على حطام الغواصة تيتان: أعطيت ابني مقعد الموت

كارثة أفزعت العالم، بعد أن عثر خفر السواحل الأمريكي على حطام الغواصة تيتان المفقودة التي انفجرت بعد نفاد الأكسجين الاحتياطي، وكان على متنها 5 ركاب فقدوا جميعًا، في أثناء رحلة استكشافية لحطام سفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي.

حطام الغواصة تيتان

وبعد مرور 48 ساعة من العثور على حطام الغواصة تيتان، قالت كريستين داود، والدة وزوجة اثنين من الركاب، هما شاهزاده داود وابنها سليمان، إنّها كانت تريد الذهاب بجانب زوجها في تلك الرحلة الاستكشافية لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي، ولكن في آخر لحظة أرادت أن ترسل ابنها بدلا منها لكي يتمكن من رؤية السفينة.

ووفقا لشبكة «بي بي سي» البريطانية، فإنّ عقب علمها بالانفجار والعثور على حطام الغواصة تيتان، أخذت تبكي قائلة: «أعطيت أبني مقعدي في رحلة الموت»، حيث إنه كان متحمسا وسعيدا لتلك الرحلة كما أن والده كان لديه شغف وفضول واسع لاستكشاف تلك السفينة المشهورة منذ عام 1912، مشيرة إلى أنّ أسرتها التي فقدتها كانت تخطط لتلك الرحلة على الغواصة تيتان منذ سنوات، لكن أجلت عدة مرات نتيجة انتشار فيروس كورونا.

انفجار الغواصة تيتان

يشار إلى أن خفر السواحل عثروا على حطام الغواصة تيتان، التي كانت تحمل على متنها 5 ركاب هم الملياردير البريطاني هيميش هاردينج، 58 عاما، ورجل الأعمال المشهور من أصل باكستاني شاهزاده داود، 48 عاما، وابنه سليمان البالغ من العمر 19 عاما، والاثنان مواطنان بريطانيان، إضافة إلى المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت، 77 عاما، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوشن جيت إكسبيديشنز» راش ستوكتن، في رحلة وصلت تكلفتها نحو 250 ألف دولار.