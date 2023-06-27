فيديو يوضح طريقة «انبجار» الغواصة تيتان في جزء من الثانية

بدأت السلطات في الولايات المتحدة وكندا تحقيقا في سبب انبجار غواصة تيتان الذي أودى بحياة خمسة ركاب.

يقع حطام تيتان على عمق حوالي 12500 قدم (3810 أمتار) تحت السطح، على بعد مئات الأمتار من حطام تيتانيك، التي انطلقت الغواصة لاستكشافها.

قال خفر السواحل الامريكى يوم الخميس إن الغواصة تعرضت «لانبجار كارثى» أسفر عن مصرع جميع أفراد الطاقم الخمسة، تم العثور على الحطام في قاع المحيط على بعد 500 متر من حطام تيتانيك.

ووفقا لما ذكره موقع «العربية»، لم تتعرض غواصة تيتان لانفجار تحديداً (والذي يحدث من الداخل إلى الخارج) بل لـ«انبجار» (الذي يحدث من الخارج إلى الداخل)، وهو عملية تجعل الجسم ينهار على نفسه نتيجة ضغط من الخارج إلى الداخل.

Ça c'est une implosion à une atmosphère, soit 1013,25 hectopascals. Le submersible Titan a implosé à environ 400 atmosphères. pic.twitter.com/KvMvK27AYy — Mister G (@_TheFourPinks) June 25, 2023

تحدث الانبجارات غالبًا بسبب اختلافات الضغط بين الداخل والخارج (ضغط الماء في حالة تيتان)، والتي تكون قوية جدًا لدرجة أن بنية الجسم تنهار.

حدث الانبجار بسرعة كبيرة، في غضون أجزاء من الثانية، لدرجة أن ركاب تيتان ربما لم يلاحظوا العطل.

نشرت بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتفجيرات أخرى، بالإضافة إلى محاكاة ما حدث لتيتان.

وحول رفات ركاب تيتان المتوفين، فقد صرح الكابتن جيسون نيوباور، كبير محققي خفر السواحل الأمريكي، أن السلطات الأمريكية على اتصال بأسر القتلى، وإن المحققين يتخذون كل الاحتياطات في الموقع للعثور على رفات بشرية.

وقد تكون الغواصة تيتان نفسها جزءاً أساسيا من أي تحقيق، حيث أثيرت أسئلة حول ما إذا كانت الغواصة متجهة إلى كارثة بسبب تصميمها غير التقليدي ورفض مصممها الخضوع لفحوص مستقلة تعتبر اعتيادية في هذه الصناعة.