كريم إسماعيل يشارك بفيلم «دكتور عمر» في مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية

يشارك المخرج الشاب كريم إسماعيل، بفيلمه «دكتور عمر» في إحدى مسابقات مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية في دورته الأولى، المقررة إقامتها 15 يوليو المقبل.

فيلم «دكتور عمر» من تأليف وإخراج كريم إسماعيل، بطولة أحمد حافظ ونورا مهدي، تصوير محمود شاهين، ومأخوذ عن قصة حقيقية حدثت بالفعل لدكتور في عيد الحب 2020.

آخر أعمال المخرج كريم إسماعيل

يذكر أن آخر أعمال كريم إسماعيل، فيلم «دماغ شيطان»، الذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته كل من باسم سمرة، سلوى طاب، رانيا يوسف، علي شوقي، بدر صبحي، عمرو عابد، ياسر الزنكلوني وأشرف طلبة.

أعضاء اللجنة العليا للمهرجان

تضم اللجنة العليا بمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية كلا من إلهام شاهين وليلى علوي، وهند صبري، والسينارست مدحت العدل، والمنتج الكويتي يوسف العميري، والمخرج خيري بشارة، والسيناريست بشير الديك والكاتب محمد سلماوي.