اللحظات الأخيرة في حياة إسماعيل ياسين: طلب آيس كريم ودخل للنوم

تحل اليوم الذكرى الـ 50 لوفاة ملك الكوميديا الفنان الراحل إسماعيل ياسين، الذي أسعد ملايين المشاهدين من خلال الأعمال التي قدمها خلال مشواره الفني، وعلى الرغم من السعادة التي تشعر بها عندما نشاهد أعمال الفنان الراحل إلا أن نهايته كانت حزينة، خاصة بعد إصابته باكتئاب بعد وفاة اثنين من أصدقائه.

بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار حياته الفنية خاصة في فترة الخمسينات، عانى إسماعيل ياسين في نهاية حياته من قلة أعماله الفنية والأدوار التي تعرض عليه، حتى عم الحزن حياته، وتراكمت عليه الديون، واضطر في النهاية إلى بيع العمارة الخاصة به بعد حجز الضرائب عليها.

اللحظات الأخيرة في حياة إسماعيل ياسين

وكشفت ميرفت إسماعيل، ابنة شقيقة زوجة الفنان إسماعيل ياسين عن اللحظات الأخيرة في حياته خلال تصريح سابق لـ «الوطن»، مشيرة إلى أنه بعد وفاة صديقه المخرج فطين عبد الوهاب حزن بشدة وقرر السفر إلى الإسكندرية وهناك قضى 10 أيام، ثم عاد إلى منزله مرة أخرى.

وأضافت أنه عاد يوم وفاته، كما طلب منها ومن ابنه الوحيد ياسين، آيس كريم، وعندما عادا، ودخل هو للنوم، شعر بتوعك في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وعانى حينها من ضيق شديد في التنفس، ثم طلب منهم أن يجلس على مقعد أمام المنزل، وبعد جلوسه بفترة شعر بتعب أشد حتى توفي.

وفاة إسماعيل ياسين

توفي الفنان الضاحك الباكي يوم 24 مايو عام 1972 عن عمر يناهز 60 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ورحل عن عالمنا أحد أفضل صُناع الكوميديا في مصر، أسعد الملايين ورسم على وجوههم البسمة إلا أنه رحل حزينًا.