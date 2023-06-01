فيلم «الطريق» السوري يشارك في مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية

أعلن مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية، والذي تقام دورته الأولى في الفترة من 15 وحتى 20 يوليو المقبل، عن اختيار الفيلم السوري «الطريق» للمخرج الكبير عبداللطيف عبدالحميد، للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة للمهرجان.

معلومات عن فيلم الطريق

فيلم «الطريق» يعد ضمن إنتاجات المؤسسة العامة، ويكشف عن أهمية الاعتناء بالأطفال، وكيفية كشف عن الجوانب الخفية في قدراتهم الإبداعية.

الفيلم سيناريو وحوار وإخراج عبداللطيف عبدالحميد، وشارك بالسيناريو عادل محمود، إشراف عام، مراد شاهين، بطولة موفق الأحمد، غيث ضاهر، مأمون الخطيب، محمد شمّا، أحمد كنعان رند عباس، تماضر غانم، ماجد عيسى، رباب مرهج، نبراس ملحم، عدنان عربيني، راما الزين، علاء زهر الدين، هاشم غزال، وخالد رزق.

وأكد رئيس مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ، الكاتب أيمن الحكيم، على أهمية المشاركة السورية في المهرجان الذي يعني بالسينما العربية، فيما قال رئيس المكتب الفني للمهرجان الكاتب سيد محمود سلام، أن المهرجان استقبل عدد كبير من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، التي سيتم المشاركة بها في مسابقات الدورة الأولى، وسيستمر استقبال الأفلام على الموقع الرسمي للمهرجان حتى 20 من الشهر الجاري.

معلومات عن مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية

مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية هو أول مهرجان يهتم بالسينما العربية، وتنظم المهرجان مؤسسة ابداع للثقافة والفنون التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وتضم اللجنة العليا للمهرجان كل من الفنانة المصرية القديرة إلهام شاهين والفنانة القديرة ليلى علوي والفنانة هند صبري والسيناريست المصري مدحت العدل والمنتج الكويتي يوسف العميري والمهندس أسامة الشيخ كذلك المخرج خيري بشارة والسيناريست بشير الديك والكاتب محمد سلماوي.

أما إدارة المهرجان فتضم كل من الناقد والسيناريست أيمن الحكيم رئيس المهرجان، والدكتورة ثناء هاشم الأستاذ بالمعهد العالي للسينما مدير المهرجان، بالإضافة إلى محمد فؤاد منسقا عاما للمهرجان.