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إدارة الحوار الوطني تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

كتب:

يسرا البسيوني
08:54 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
إدارة الحوار الوطني

إدارة الحوار الوطني

هنأت إدارة الحوار الوطني، شعب مصر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. 

عام على تشكيل مجلس أمناء الحوار 

وكانت إدارة الحوار الوطني، احتفلت أمس، بمرور عام كامل على تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، من خلال التوافق والتعاون بين جميع فئات وأطياف المجتمع في المساحات المشتركة. 

25 اجتماعا على مدار عام

وأوضحت الإدارة أنه على مدار هذا العام، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني أكثر من 25 اجتماعًا، وجرى التوافق خلالها على العديد من القرارات والإجراءات المهمة. 

وأكدت أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني وإجراء الاجتماعات المنتظمة والجلسات النقاشية ضمن هذا العام يعكس التزامنا الجماعي والجاد بالتعاون والحوار المستمر. 

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بقلم يسرا البسيوني