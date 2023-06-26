هشام عبدالعزيز: إصلاح المالية العامة من أهم ملفات الحوار الوطني

قال هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني في الأسبوع الأخير تناول موضوعين مهمين للغاية؛ هما: إصلاح المالية العامة، والصناعة والاستثمار.

موضوعات جلسة إصلاح المالية العامة

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن جلسة إصلاح المالية العامة تناولت موضوعات عجز الموازنة في مصر، إذ أنها كانت ستصل إلى 800 مليار جنيه هذا العام، ودارت الجلسة حول كيفية زيادة الإيرادات لسد العجز، فضلا عن ترشيد النفقات من خلال جدولة مشروعات وتأخير أخرى وتقديم المشروعات التي لها عائد استثماري، فضلا عن المناقشات التي دارت حول ملفات الأجور والدعم النقدي والعيني علاوة على تقسيم شرائح المجتمع من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الدعم.

أهم ملف بجلسة الصناعة والاستثمار

وتابع أن مصر بحاجة إلى تقنين ملف الدعم لكي يصل إلى الفئات الأكثر احتياجا خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وتؤثر على مصر، موضحا أن الجزء المتعلق بالصناعة والاستثمار بجلسة الحوار الوطني تناول ملف تمكين الصناعة كونها تعد إحدى قضايا الأمن الاقتصادي.