نائبة تطالب بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية بعد مناقشته في الحوار الوطني

وجهت مها شعبان عضو مجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب دعوته لعقد الحوار الوطني، موضحة أن «الحوار الوطني يناقش قضايا مهمة مثل التماسك الأسري، وهو ما يدل على مدى اهتمام القيادة السياسية، وفي الآونة الأخيرة بدأت تظهر مشكلات كثيرة بسبب العنف الأسري والتفكك وغيرها من المشكلات»، مبينة أن «هناك أكثر من سبب لهذه المشكلات مثل غياب الوازع الديني عند بعض الأسر، وعدم المراقبة من جانب الأب والأم للأطفال، وتدني الدخول في الفترة الأخيرة».

يجب سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية

وأضافت عضو مجلس النواب، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني، «هناك أسباب أخرى مثل انتشار المخدرات والتقدم التكنولوجي الذي أصبح موجودا بصورة ساخرة، ولم يعد هناك أي حوار أو نقاشات في مشكلاتنا، وأصبح لكل شخص عالمه المنفرد»، مؤكدة أنها طالبت خلال مشاركتها في الحوار الوطني بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية، لأنَّه قانون مهم جدا ينتظره الجميع، إذ سيتضمن حفظ حقوق الطفل والزوج والزوجة.

هذا القانون سيقضي على الكثير من المشكلات

وأضافت عضو مجلس النواب أنَّ «هذا القانون سيقضي على الكثير من المشكلات، وطالبت بقانون ضد العنف الأسري وان تكون العقوبات شديدة، فهناك عنف نفسي وبدني وجنسي»، متابعة «أنا من ذوي الإعاقة، وبعضنا يتعرض للتنمر في الشارع، والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة هو أكثر عنف متداول، لأن الشخص لا يكون قادرا على الدفاع عن نفسه، وهناك عنف نفسي، فلو أن أحدا تعامل معي على أنني أقل منه فإنني أتعرض لأضرار نفسية كثيرة».