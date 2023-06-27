التوسعة الثالثة في المسجد الحرام.. نقلة نوعية بـ5 مشروعات لاستيعاب 30 مليون معتمر

تهتم المملكة بتطوير عمارة المسجد الحرام وتوسعته لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام، وشمل التطوير التوسعة الثالثة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن على مدار العام.

وتضمنت التوسعات السابقة، التى أجرتها المملكة فى الحرمين الشريفين، توسعة الملك خالد للساحات الشرقية، وتوسعة الملك فهد للجانب الغربى من المسجد، وتوسعة الملك عبدالله للمسعى، والتوسعة الكبرى التى بدأت على يد خادم الحرمين الراحل الملك عبدالله بن عبدالله العزيز ويتم استكمالها الآن من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومع بدء العمل فى التوسعة الثالثة للحرمين الشريفين عام 2019، الذى دشنه الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، ويتضمن تطوير المبنى الرئيسى للمسجد الحرام والمسعى، وتطوير المطاف والجسور والساحات الخارجية والمصاطب، وتوسيع مجمع مبانى الخدمات المركزية، وتوسيع نفق الخدمات والمبانى الأمنية والمستشفى والأنفاق، وتطوير محطات النقل والجسور التى تؤدى للحرم، تطوير الطريق الدائرى الذى يحيط بالمسجد الحرام، تجديد البنية التحتية من محطات للكهرباء وخزانات للمياه وتصريف للسيول. وتتضمن محاور تطوير الحرمين فى التوسعة الثالثة 5 مشاريع رئيسية، هى مشروع مبنى التوسعة الرئيسى، ومشروع الساحات، ومشروع أنفاق المشاة، ومشروع محطة الخدمات المركزية للمسجد الحرام، ومشروع الطريق الدائرى الأول المحيط بمنطقة المسجد الحرام، فى إطار تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال أكثر من 30 مليون حاج ومعتمر.

زيادة طاقة المطاف من 14 إلى 25 مساراً منها 4 لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

ويعد مشروع التوسعة الثالثة نقلة نوعية فى تاريخ المسجد الحرام، حيث بلغ إجمالى مسطح المبنى 345 ألف متر مربع، ويتسع لـ300 ألف مصلٍ، كما يحتوى على ساحات ومسطحات وجسور تبلغ مساحتها 239 متراً مربعاً تصل قدرتها الاستيعابية إلى 566 ألف مصلٍ، أما مسطح مبنى الخدمات المصاطب فتبلغ مساحته 730 متراً مربعاً، وقدرته الاستيعابية تقدر بـ264 ألف مصلٍ. وتتضمن التوسعة الثالثة 4 منارات بارتفاع 135متراً، ويبلغ عدد القباب السماوية بمبنى التوسعة 12 قبة سماوية متحركة و6 قبب سماوية ثابتة، ويبلغ عدد السلالم الكهربائية بكامل المشروع 680 سلماً لتسهيل عملية تنقل الزوار فى أرجاء التوسعة.

ويبلغ إجمالى عدد المصاعد الكهربائية بمشروع توسعة المسجد الحرام 140 مصعداً.

ويبلغ إجمالى مشربيات زمزم 2010 مشربيات، تتوزع بين 396 موضعاً لشرب مياه زمزم، و902 موضع لشرب مياه زمزم بطول الشوترات، كما يحتوى مبنى الخدمات والساحات على عدد 712 مشربية. وبالنسبة لتطوير الطرق والأنفاق التابعة للمشروع يصل طول نفق القشاشية الأيمن إلى490 متراً ونفق القشاشية الأيسر 494 متراً، ونفق الفلق 120 متراً، وكوبرى المسجد الحرام بطول 111 متراً، ووصلة كوبرى محطة المروة بالطريق الدائرى 28 متراً، وكوبرى جبل الكعبة بطول 240 متراً، كوبرى أم القرى بطول 274 متراً، وكوبرى محطة المروة بطول 435 متراً، ومنحدر خلف محطة كدى بطول 165متراً، وكوبرى المسخوطة بطول 305 أمتار.

«الحجيلي»: الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تجدد فرش المسجد بـ3100 سجادة جديدة معطرة

وحسب المهندس أسامة الحجيلى، مدير عام الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، أن الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى قامت بتجديد فرش المسجد الحرام الموجودة فى الدور الأرضى والأول والقبو، وتم من خلالها فرش 3100 سجادة جديدة معطرة.