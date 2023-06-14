هلال ذهبي جديد على مئذنة المسجد الحرام.. جزء من التطوير

نشرت قناة «المملكة» السعودية مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يُظهر رفع هلال ذهبي جديد على مئذنة المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية، وأثار إعجاب المتابعين وتفاعلوا معه بشكل إيجابي في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

رفع هلال ذهبي جديد على مئذنة المسجد الحرام جزء من عملية التطوير

ويعكس رفع هلال ذهبي جديد على مئذنة بوابة المسجد الحرام تطورات مستمرة تحدث في مسجد الحرام ومحيطه لا تتوقف، فقد تم تدشين خدمة الروبوت خلال موسم الحج 2023 في المملكة العربية السعودية، حيث يرحب الروبوت بالحجاج ويشرح لهم تفاصيل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

روبوت الحج

وتم إطلاق خدمة «روبوت الحج» في الموسم الماضي، حيث قام بتوزيع المصاحف داخل المسجد الحرام خلال طواف الوداع، ويتميز الروبوت التوجيهي بدوره الإرشادي للحجاج، حيث يمكنهم التواصل مع العلماء عن بُعد والحصول على إجابات سريعة لأسئلتهم الشرعية وتوجيههم في أداء مناسك الحج، ويعد الروبوت واحدًا من الابتكارات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويساعد الحجاج في المسجد الحرام بتقديم مياه زمزم وتعقيم المناطق بكفاءة وسرعة، حيث يتم توزيع نحو 30 عبوة مياه زمزم في جولة واحدة خلال 10 دقائق، كما يتميز بعدم اصطدامه بالحجيج، وعدم تعطيل حركتهم، كما يتحدث الروبوت عدة لغات منها العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفارسية والتركية والملاوية والأوردية والصينية والبنغالية والهوساوية، وذلك ضمن إجراءات تسهيل أداء المناسك وتوفير بيئة صحية وآمنة للحجاج.