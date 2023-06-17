شؤون الحرمين: 6 لغات عالمية للتعرف على رأي الحجاج في خدمات المسجد الحرام

كثّفت الإدارة العامة للإحصاء بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استطلاع رأي زوار وقاصدي المسجد الحرام عن طريق الخدمات المقدمة الميدانية بـ «75 Qr» و«باركود» مزودة بـ 6 لغات عالمية موزعة على 5 محطات رئيسة وفقا لرحلات ضيوف الرحمن، وكذلك قياس الأداء التشغيلي للخدمات وقياس انطباعات المستفيدين عن الخدمات في مواقع التواصل الاجتماعي.

الهذلي: نحلل البيانات والأرقام من عدة مصادر لخدمة ضيوف الرحمن

من جهته قال مدير الإدارة العامة للإحصاء عيسى بن سفران الهذلي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم السبت، إن الإدارة تكثف أعمالها خلال موسم الحج بمتابعة ومساندة مركز الإحصاء والمعلومات، وإدارة تجربة ضيف الرحمن وإدارة قياس الأداء التشغيلي، موضحا أن الإدارة تقوم بتحليل البيانات والأرقام من عدة مصادر بينها المسوح الإحصائية، وإحصائيات الإدارات ومؤشرات الخدمات للرئاسة، وقياس الرضا عن الخدمات، كما تقوم بتحويل تلك البيانات والأرقام إلى معلومات للاستفادة منها.

توزيع طاقم العمل في كافة أنحاء المسجد الحرام لقياس رضا الحجاج

وأشار إلى أنه تم توزيع طاقم العمل في كافة أنحاء المسجد الحرام لقياس رضا الحجاج والزوار عن الخدمات المقدمة عن طريق الاستبانات وألواح «الباركود» الموزعة في جنبات بيت الله العتيق لتسهيل ذلك على ضيوف الرحمن، كما يتم أخذ عينات عشوائية بكافة أدوار المطاف لعملية المسح الإحصائي بهدف معرفة مدة الطواف وأماكن التوافد وإعداد التقارير الإحصائية لإبراز الخدمات والجهود المبذولة في المسجد الحرام.