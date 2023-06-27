شوبير والسولية يدعمان أحمد فهمي في العرض الخاص لفيلم «مستر إكس» (صور)

يقام حاليا العرض الخاص لفيلم «مستر إكس» بإحدى السينمات في منطقة السادس من أكتوبر، وحرص عمرو السولية ومصطفى شوبير لاعبا النادي الأهلي، وخالد مرتجي ومحمد الجارحي عضوا مجلس إدارة النادي، والصقر أحمد حسن، على الحضور، لدعم أحمد فهمي بطل الفيلم.

وحضر منذ قليل، الفنان محمد أنور رفقة والدته وأسرته بالكامل، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

وكان أول حضور العرض الخاص الفنانة رحاب الجمل، رفقة والدها.

فيلم «مستر إكس» تدور أحداثه حول قصة حب تنشأ بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاط.

فيلم «مستر إكس» بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، ومحمد أنور، وهنا الزاهد، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، كما يضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.