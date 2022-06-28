شاكوش: «لعبت مع عمرو السولية في الإسماعيلي.. وكنت بقبض 25 جنيه في الشهر»

كشف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش تفاصيل عن احترافه الغناء بدلا من كرة القدم، موضحًا أنه كان يلعب في فريق سمنود عندما كان لاعبا في الإسماعيلي: «تعرضت للظلم في سمنود، وهكمل في الحاجة اللي ربنا كتبهالي ولا أندم على تركي للكرة، حالتي المادية كانت سيئة جدا، كنت أتمنى الاحتراف في الخارج، وألعب في ستاد القاهرة وسط 120 ألف متفرج».

وأضاف «شاكوش» خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لعب مع عمرو السولية وعلي جبر وأحمد خيري وسيد السعدوني: «قبل ما أشتغل في الغناء مكنتش باخد فلوس خالص، كنت بقبض بدل انتقال من الإسماعيلي 25 جنيه في الشهر، وكنت بمنجه نفسي وأنا مروح بخمسة جنيه والخمسة جنيه التانية كنت باخد منها مترو بـ2 جنيه ويفيض مني 3 جنيه».

وتابع حسن شاكوش: «أول أجر في الغناء 150 جنيه عن أغنية أشكرك، نزلت رقمي على النت، لقيت ناس بتكلمني وأنا بلعب في السماعيلي بيطلبوني في أفراح، فروحت معاهم».

وأشار إلى أنه أهلاوي: «أنا دمي أحمر أغيره إزاي؟! وكنت بحب نادي الإسماعيلي لما كنت لاعب هناك، وعموما أنا بحب الغناء وهكمل غناء لـ80 سنة».

2.1 مليار مشاهدة على يوتيوب

ولفت إلى أن أغنياته على قناته عبر منصة الفيديوهات الشهيرة حققت 2.1 مليار مشاهدة: «بتجيب فلوس بس مش زي ما الناس بتتكلم فيه، يوتيوب بيجيب فلوس على الإعلانات مش المشاهدات».

سر دي جي ساسو في أغاني شاكوش

وحول تعاونه مع دي جي ساسو، قال: «إسلام ساسو هو الموزع بتاعنا، عشان إحنا أصدقاء ونتعامل بحب في الأغنية، الناس عرفتني، وعشان الناس تعرف إنه وزع الأغنية دي لازم يضع بصمته».