لجنة العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن 32 شخصا.. أبرزهم السيد السويركي (صور)

أعلن المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، قائمة عفو رئاسي جديدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تضم 32 شخصا.

لجنة العفو الرئاسي

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «ألف مبروك لكل من جرى إخلاء سبيلهم اليوم، في انتظار الباقين».

أسماء المفرج عنهم

ونشر «العوضي» قائمة بأسماء المفرج عنهم ضمن قائمة العفو الجديدة وتضم كلا من:

ـ السيد رجب رزق السويركي.

ـ تامر علي عبد العال السيد.

ـ محمود محمد يحيى حسن السيد.

ـ زياد عمرو السيد السقعان.

ـ صلاح محمد زكي محمد.

ـ أحمد رجب السيد إبراهيم.

ـ محمد محمود محمد رضوان.

ـ عمرو محمود أبوضيف.

ـ محمود إبراهيم السيد زايد.

ـ وليد علي السيد إبراهيم زعزع.

ـ خالد صلاح عبد الحميد إسماعيل.

ـ محمود صلاح عبد الوهاب أحمد.

ـ نبيل حبشي زكريا السيد.

ـ محمد شريف عبد العليم أحمد.

ـ أحمد عبيد النوبي محمد سلطان.

ـ تامر سيد رفاعي أيوب.

ـ طه خميس عبد العزيز عطية.

ـ رضوان عابدين عبد المطلب محمود.

ـ محمد حسن عبد الله بلال.

ـ رضا سعيد محمد محمود.

ـ نجوى السيد محمد السيد.

ـ محمد عطوة عبد الحميد داود.

- جمال محمود محمد أحمد.

ـ هاني سمير فهمي شرابي.

ـ محمد السعيد الشناوي عيد عبيد.

ـ بيتر عزت نصحي بستان.

ـ رضا مرشد عبد الحميد حوه.

ـ محمد كامل حامد عبدالحافظ.

ـ أحمد علاء الدين علي لهيطه.

ـ رامي محمد عبد السلام علي.

ـ محمد مصطفى محمد موسى.

ـ يسرية عيد أحمد عبد البر.