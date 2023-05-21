عضو «العفو الرئاسي» يقترح قانونا جديدا للأحزاب.. يلزم المساهمة في العمل المجتمعي

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنّه يمارس السياسة منذ 20 عامًا، وعاصر أحداث يناير التي شهدت تأسيس عدد كبير من الأحزاب: «هذه الأحزاب كانت تُقسم إلى أكثر من حزب للحزب الواحد، وتكون النتيجة وجود أعداد كبيرة من الأحزاب، وكان لذلك أضرار كثيرة؛ أولها أن الجماعة الإرهابية اختطفت الثورة، كما حدثت فوضى كبيرة من المرشحين المدنيين خلال الانتخابات الأولى بعد الثورة».

وأضاف «السقا»، خلال كلمته في جلسة المحور السياسي بالحوار الوطني: «اجتمعت هذه الأحزاب مرة أخرى في جبهة الإنقاذ وكان لها تأثير كبير جدا ومثّلت المجتمع، وبعد إسقاط الإخوان حدثت حالة من الشرذمة مرة أخرى، وبعد ذلك ساعدتنا هذه الأحزاب في إخراج المشهد العظيم للحوار الوطني».

قانون جديد للأحزاب السياسية

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي: «إن كنا نتحدث عن ترتيب أولويات العمل الوطني، فإنه يجب أن يكون لدينا قانون جديد للأحزاب السياسية، ويكون لها أكثر من عنصر مثل الدمج حتى تعبر الأحزاب عن قطاع كبير من الأحزاب وتنمية موارد الأحزاب داخليا مثل النشر والأعمال الصحية، كما يجب أن يتضمن القانون الحوكمة وإلزامية المساهمة في العمل المجتمعي».