موعد صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية.. المساجد تستعد لاستقبال المصلين

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ في كافة المديريات الخدمية، وعلى رأسها مديرية الأوقاف ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، ومرفق الإسعاف والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية ومدن القناة.

موعد صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية موعد صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية، طبقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية في تمام الساعة السادسة و16 دقيقة صباحًا، فيما جهزت مديرية الأوقاف بالتزامن مع الشباب والرياضة والأجهزة الأمنية، الأماكن المخصصة والساحات لتأدية صلاة عيد الأضحى.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير أوقاف الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بالتزامن مع إعلان موعد صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية، استعدت المديرية بتحديد عدد من الأئمة والخطباء لأداء صلاة عيد الأضحى، وتحديد عدد من الاحتياطي لهم حال حدوث أي طارئ.

أماكن وموعد صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية

وحددت مديرية أوقاف الإسماعيلية أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى في نطاق المدينة، شملت كلاً من الاستاد في شارع رضا والملاعب المفتوحة في منطقة الخامسة والرحمن آدم في منطقة حسين آدم ومركز الشباب في منطقة الفردوس، ومركز شباب الحلوس ومدرسة محمد فريد في منطقة الحلوس، ومركز شباب الزغابة في منطقة الزغابة والنادي النوبي في موقف الفردوس، وملعب نقابة المحامين في أرض الأندية ومركز شباب السحارة في قرية نفيشة والتعاون ونادي الشهداء.

المساجد المتاحة لـ صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية

وأعلنت مديرية الأوقاف عن أماكن صلاة عيد الأضحى في ساحات المساجد ضمت كلا من ساحة مسجد الإسراء أمام نادي الشجرة وساحة عباد الرحمن في شارع الثلاثيني، وساحة مسجد الإيمان بالله في منطقة هدي شعراوي وساحة مسجد نور الإسلام أمام موقف الحكر الإسماعيلية.

كما ضمت ساحة الصالحين أمام الموقف الجديد وساحة مسجد بدر الشيخ زايد وساحة أم القرى بميدان فوكس وساحة الله بقرية أبو عطوة وساحة الدوحة على الطريق الدائري، وكذلك ساحة الجمعية الخيرية في شارع طنطا بمدينة حي السلام وساحة غويية في حي السلام وساحة مسجد علي عيد وساحة مسجد الرحمن في منطقة الخامسة وساحة معاذ بن جبل أمام الملاعب المفتوحة.