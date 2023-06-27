عمرو عماد عضو فرقة «ديسكو» يحتفل بزفافه على الفنانة ليندا عليم.. بحضور ويجز

احتفل الفنان الشاب عمرو عماد، عضو فرقة «ديسكو» بزفافه على الفنانة ليندا عليم.

وحرص على حضور حفل الزفاف المقام في إحدى القاعات، لتقديم التهنئة، عدد من الفنانين، من بينهم مريم محمود الجندي، أحمد بهاء عضو فرقة «شارموفرز»، ويجز، أحمد بسيوني، خالد مختار، نورهان عيسى، الشاعرة منة عدلي القيعي وخطيبها الملحن إيهاب عبد الواحد، وتارا عماد.

يذكر أن أهم أعمال فرقة «ديسكو مصر»، موسيقى أغنية «كيفي كده» لويجز، التي حققت 48 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، وأيضا أغنية «أحلى واحدة» مع عزيز مرقة، التي حققت نحو 6 ملايين مشاهدة.