تفعيل خدمة الرد الآلي لاستقبال استفسارات الحجاج بمشعر مزدلفة

فعّلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، بالمملكة العربية السعودية، خدمة الرد الآلي من خلال الهاتف المجاني، للرد على استفسارات ضيوف الرحمن في مشعر مزدلفة، في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها لتوجيه ضيوف الرحمن، وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة.

توفير مترجمين بلغات عالمية

ويشارك في إجابة أسئلة المتصلين من خلال الهاتف المجاني (8002451000)، نخبة من دعاة الوزارة يملكون دراية تامة بمناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة، مع توفر مترجمين بلغات عالمية، إذْ يستقبل الهاتف المجاني المكالمات على مدار الساعة بلغات عالمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وتهدف الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية، إلى تعليم حجاج بيت الله الحرام كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن الكريم والسنة النبوية المطر، حتى يؤدوا مناسكَهم بكل يسر وسهولة.