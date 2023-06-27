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تقديم أكثر من 5 ملايين وجبة إطعام وسقيا لحجاج بيت الله الحرام

كتب:

محمد علي حسن
07:14 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
الحجيج على جبل عرفات

الحجيج على جبل عرفات

قدمت جمعية هدية الحاج والمعتمر ، خلال موسم حج هذا العام 1444، أكثر من مليوني وجبة إطعام، وأكثر من ثلاثة ملايين عبوة سقيا لحجاج بيت الله الحرام، تتنوع بين وجبة حاج، ووجبات الاستقبال والسقيا في مراكز توجيه الحجاج، والمنافذ الحدودية، ومحطات قطار المشاعر ابتداءً من غرة ذي القعدة وحتى وداع الحجاج من نقاط المغادرة.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس تركي الحتيرشي، إن الجمعية تقدم الوجبات بالمشاعر المقدسة، من خلال نقاط الاتصالات الواسعة لضيوف الرحمن من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وفي مشعري عرفات ومزدلفة، ووجبات الإفطار، والغداء، والعشاء، والمشروبات الساخنة والباردة من العصائر بأنواعها المختلفة، والوجبة الجافة للحاج يتم توزيعها عبر البرادات المتمركزة في مواقع متعددة من المشاعر المقدسة.

وبين «الحتيرشي» أن «هدية» تقوم بتوزيع أكثر من مليوني وجبة إطعام، وأكثر من ثلاثة ملايين عبوة سقيا الماء على ضيوف الرحمن متمثلة في عبوات المياه المبردة والعصائر بنكهات متعددة، تخفيفًا عليهم من حرارة الجو أثناء وجودهم في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة من بداية موسم الحج غرة شهر ذي القعدة وحتى وداع الحجاج سالمين غانمين مقبولين بإذن الله.

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بقلم محمد علي حسن