دوي 6 انفجارات في ميليتوبول بزابورجيا جنوب شرق أوكرانيا

دوت ما لا يقل عن 6 انفجارات في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، خصصت أمس الثلاثاء، حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

حزمة مساعدات عسكرية لتعزيز دفاعات أوكرانيا

وقال «البنتاجون»، في بيان، إن المساعدات ستتضمن أسلحة أساسية ضرورية لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، ودعم عمليات هجوم «كييف» المضاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، أشارت الخارجية الروسية، إلى عدم وجود مخططات لعقد لقاءات في الوزارة مع مبعوث بابا الفاتيكان للتسوية في أوكرانيا، ماتيو زوبي، خلال زيارته إلى العاصمة «موسكو»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

والأسبوع المقبل، سيعقد اجتماع رفيع المستوى بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية «ستوكهولم» في «الناتو» في بروكسل، وفقا لما أعلنه الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي، وأشار إلى وجود أمل في اتخاذ قرار إيجابي قبل «قمة فيلنيوس».