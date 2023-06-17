«كييف» تقصف دونيتسك 31 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

قصفت القوات الأوكرانية أراضي مقاطعة دونيتسك 31 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 168 من عيارات مختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت السلطات بمقاطعة دونيتسك، الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، قالت في وقت سابق، إن القوات الأوكرانية قصفت منطقة دونيتسك وماكيفكا وستاروملينوفكا، باستخدام 49 قذيفة من عيار 155 ملم،

زيلينسكي: بلادنا مهتمة بانخراط الدول الأفريقية في معادلة السلام

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن «كييف»، مهتمة بانخراط دول الاتحاد الأفريقي في معادلة السلام من دون روسيا لأنها تعيق جميع المبادرات، مضيفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، إن أوكرانيا لن تفتح مجلدا ثانيا من «اتفاقات مينسك» مع «موسكو» وأنها تجاوزت تلك الاتفاقات، لكنها متمسكة بالسلام وإنهاء الأزمة.

وأشارت الرئاسة الروسية «الكرملين» على لسان المتحدث دميتري بيسكوف، إلى أن مثل هذه التصريحات تؤكد الموقف الأوكراني الرافض للتفاوض.

وفي «لندن»، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن الهجوم الأوكراني المضاد لن يؤدي بالضرورة إلى نجاح سريع وقد يستمر النزاع طويلا، ما يحتم على الغرب الاستعداد لمواصلة دعم «كييف»، مضيفة على لسان وزير الخارجية جيمس كليفرلي، في مقابلة مع صحيفة «التايمز» البريطانية، عن المؤتمر الثاني حول إعادة إعمار أوكرانيا، في لندن، المقرر في 21 يونيو الجاري،إن الأوكرانيون سيحتاجون المال من أجل ذلك.

وأشار الوزير البريطاني، إلى أن النقطة المهمة هي بحث مصدر الأموال على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون خلال منتدى «سان بطرسبورج» الاقتصادي الدولي حول حقيقة تعرض بلاده لضغوط غربية لوقف شراء السلاح من روسيا، غن الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون كذلك، وفقا لما ذكرته الرئاسة الجزائرية في بيان.

اقتصاديا، اتفقت شركة «روس نفط» الروسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية في «منتدى بطرسبرج الاقتصادي»، أن اتفقتا على تغطية الصفقات الثنائية بالروبل واليوان، وأشارت الشركة الروسية، في بيان، إلى أن أحد المجالات الرئيسية للتعاون بين الجانبين هي توريد النفط الذي يصل حجمه وفقا للعقود الحالية إلى 40 مليون طن سنويا.