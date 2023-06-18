بوتين يكشف سر انسحاب قواته من كييف: «اتفاق لم تلتزم به أوكرانيا»

كشف الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، سر انسحاب القوات الروسية من كييف، مشيرا إلى ما وصفه بأنه «تزييف السلطات الأوكرانية للحقائق» إذ ادعت أن الانسحاب الروسي من كييف دليل ضعف وخسارة.

وأوضح بوتين، أن انسحاب القوات الروسية من كييف جاء بعد اتفاق بين روسيا وأوكرانيا، نفذت موسكو ما يخصها منه، إلا أن أوكرانيا رفضت إتمام الاتفاق بعد انسحاب روسيا من كييف.

بوتين يوضح أسباب انسحاب القوات الروسية من كييف

وأكد بوتين صدق كلامه بعرض وثيقة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي على إثرها انسحبت روسيا من كييف، وذلك خلال لقاء الرئيس الروسي وفد الوسطاء الأفارقة أمس.

وتحدث بوتين وهو يلوح بورقة المفاوضات التي جرت في تركيا العام الماضي، مع الجانب الأوكراني، موضحا أنه بناء على المسودة التي جرى الاتفاق عليها بعد نهاية المفاوضات، جرى سحب القوات الروسية من كييف ومناطق وسومي وتشرنيغو.

وتابع بوتين: «أوكرانيا رفضت إتمام الاتفاق عقب الانسحاب الروسي من كييف».

وخلال لقاء بوتين زعماء أفارقة أمس، أبدى الرئيس الروسي، استعداده لحوار بناء لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

أزمة روسيا وأوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد لقائه القادة الأفارقة، إن محادثات السلام مع روسيا غير ممكنة إلا بعد سحب قواتها من أوكرانيا.