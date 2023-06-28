شيخ الأزهر يتبادل التهنئة هاتفيا بعيد الأضحى المبارك مع ملك البحرين

تبادل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، خلال اتصال هاتفي، داعين الله -عز وجل- أن يُعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

اعتزاز الأزهر بالعلاقة الوطيدة التي تربطه بمملكة البحرين

وأكد شيخ الأزهر، اعتزاز الأزهر بالعلاقة الوطيدة التي تربطه بمملكة البحرين الشقيقة، معربًا عن تقديره لما يقوم به ملك البحرين من جهود لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونشر قضايا الحوار بين الأديان والمذاهب، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق مساعيه الطيبة في خدمة شعبه، وأن يديم على مملكة البحرين نعمتي الأمن والأمان.

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر في تقديم الصورة الصحيحة للدين الإسلامي، ونشر ثقافة الأخوة والتعايش والسلام، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على فضيلته نعمتي الصحة والعافية، وأن يجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين حول العالم.

وفي السياق، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «في يوم عرفة المبارك، أسأل الله سبحانه أن يعمَّنا بسلام هذا اليوم وبركته ورحمته، وأن يرزق بلادنا والعالم كله الخير والرخاء والأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن يهبنا قلوبًا عامرةً بحبِّه، مستأنسةً بقُربه، وألسنةً لاهجةً بذكره، وإعانةً في نفع خَلقِه، وأن يصلي ويسلم على سيدنا محمد في كل وقتٍ وحينٍ».

وكان قد تبادل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، التَّهنئة بعيد الأضحى المبارك مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي، داعِينَ الله أن يُعيد المناسبات السعيدة والأعياد على الإنسانية بالخير والازدهار والبركات، وأن يُنعِمَ على أمتنا الإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء.

تقدير الأزهر لما تقوم به دولة الإمارات

وخلال الاتصال، أعرب فضيلة الإمام الأكبر تقدير الأزهر لما تقوم به دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة من جهودٍ عالميًّا وإقليميًّا في تعزيز السلام ونشر الأخوة والتسامح، وخدمة الإسلام وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للأزهر الشريف، ولما يقوم به شيخ الأزهر من جهودٍ لترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والتعايش، وتقديم علوم الدين الإسلامي للعالم في صورتها الصحيحة.

وهنأ مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الأمتين العربية والإسلامية، ملوكا وأمراء ورؤساء وشعوبا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية والعالم بالخير واليمن والبركات والمحبة والأمن والسلام والرخاء والاستقرار.