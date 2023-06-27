شيخ الأزهر في يوم عرفة: أسأل الله أن يرزق بلادنا والعالم كله الخير والأمان

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنه في يوم عرفة المبارك، أسأل الله سبحانه أن يعمَّنا بسلام هذا اليوم وبركته ورحمته، وأن يرزق بلادنا والعالم كله الخير والرخاء والأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن يهبنا قلوبًا عامرةً بحبِّه، مستأنسةً بقُربه، وألسنةً لاهجةً بذكره، وإعانةً في نفع خَلقِه، وأن يصلى ويسلم على سيدنا محمد فى كل وقت وحين، وذلك عبر حسابه على «فيس بوك».

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي

وتقدم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص التَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمتين الإسلامية والعربية، ملوكًا ورؤساء وأمراء وشعوبًا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بالخير والأمن والسلام واليُمنِ والبركات.

وأكد شيخ الأزهر، أن عيد الأضحى المبارك فرصة عظيمة للتقرب إلى الله عز وجل وشكره على نعمه، فإنه يدعو جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لإحياء هذه المناسبة المباركة بتعظيم شعائر الله، والتقرُّب إليه بالطاعات والعبادات والأعمال الصالحة، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين، وإعلاء القيم النَّبيلة الداعية للتوادِّ والتراحم وصلة الأرحام وترسيخ قيم الأخوة والتَّعايش والتَّضامن بين الجميع.