رسالة شيخ الأزهر لطلاب الثانوية: احرصوا على أوقاتكم ولا تضيعوها

في ظل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية، سواء العامة أو الأزهرية، للعام الدراسي 2022/ 2023، أعاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نشر كلمة شيخ الأزهر، الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، للطلاب، وذلك في حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية في نوفمبر من عام 2018.

شيخ الأزهر يوجه نصيحة للطلاب

وكان شيخ الأزهر، أحمد الطيب، قد قال في كلمته للطلاب: «احرصوا على أوقاتكم ولا تضيعوها في الثرثرة والأحاجي والسهر، فيما يضر ولا يفيد»

وأضاف شيخ الأزهر في كلمته: «اعلموا أنكم إن أعطيتم العلم كل وقتكم فسوف يعطيكم بعضه فقط، وإن أعطيتموه بعضكم فلن يعطيكم شيئا».

امتحانات الثانوية الأزهرية والعامة

وانطلقت امتحانات الصف الثالث من مرحلة الثانوية العامة، وامتحانات الثانوية الأزهرية، منذ أيام قليلة.

وأنهى طلاب الثانوية الأزهرية اليوم، شعبة العلمي، امتحان مادة النحو، ضمن مواد اللغة العربية، وجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، بحسب ما قال الطلاب بعد خروجهم من لجان الامتحانات.

بينما امتحن طلاب الثانوية العامة بالأمس، الثلاثاء الموافق 20 يونيو، اللغة الأجنبية الثانية، وذلك للشعبة الأدبية، وشعبة علمي علوم وعلمي رياضة.