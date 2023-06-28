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مشهد إنساني يخطف الأنظار.. رجل أمن يساعد طفلة في رمي جمرة العقبة (فيديو)

كتب:

سارة ثروت
09:54 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
رمي الجمرات

رمي الجمرات

مع بدء موسم الحج، وانتشار أجواء الفرحة والتكبيرات في أول أيام عيد الأضحى المبارك، اليوم، تستمر المشاهد الإنسانية في الحرم المكي، ومشاعر منى مع توافد حجاج بيت الله الحرام إليها، مصطحبين أبناءهم الصغار.

رجل أمن يساعد طفلة صغيرة في رمي الجمرات 

وفي لفتة إنسانية من المشاهد الراقية التي تميز بها موسم الحج لهذا العام، خطف رجل أمن سعودي الأنظار حينما ساعد طفلة في رمي الجمرات، ثم قبّلها وأنزلها لوالدتها.

مشهد إنساني 

وبحسب صحيفة سبق السعودية، تداول رواد منصّات التواصل الاجتماعي، وتحديدا تطبيق «تويتر»، مقطع الفيديو الذي يظهر فيه رجل الأمن السعودي، مساعدًا طفلة صغيرة في رمي جمرة العقبة، وسط تفاعل عدد كبير من الحجاج معه.

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بقلم سارة ثروت