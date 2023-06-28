مشهد إنساني يخطف الأنظار.. رجل أمن يساعد طفلة في رمي جمرة العقبة (فيديو)
كتب:
سارة ثروت
09:54 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
رمي الجمرات
مع بدء موسم الحج، وانتشار أجواء الفرحة والتكبيرات في أول أيام عيد الأضحى المبارك، اليوم، تستمر المشاهد الإنسانية في الحرم المكي، ومشاعر منى مع توافد حجاج بيت الله الحرام إليها، مصطحبين أبناءهم الصغار.
رجل أمن يساعد طفلة صغيرة في رمي الجمرات
وفي لفتة إنسانية من المشاهد الراقية التي تميز بها موسم الحج لهذا العام، خطف رجل أمن سعودي الأنظار حينما ساعد طفلة في رمي الجمرات، ثم قبّلها وأنزلها لوالدتها.
فيديو "مشاهد إنسانية تتكرر في كل عام أبطالها رجال الأمن"— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2023
رجل أمن يساعد طفلة صغيرة على رمي جمرة العقبة
عبر مراسل #الإخبارية خالد الربعي pic.twitter.com/PDvhwZeQD2
مشهد إنساني
وبحسب صحيفة سبق السعودية، تداول رواد منصّات التواصل الاجتماعي، وتحديدا تطبيق «تويتر»، مقطع الفيديو الذي يظهر فيه رجل الأمن السعودي، مساعدًا طفلة صغيرة في رمي جمرة العقبة، وسط تفاعل عدد كبير من الحجاج معه.