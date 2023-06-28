الحجاج يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجدين الحرام والنبوي (فيديو)

أدى المصلون، اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي، وفي مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وسط أجواء آمنة مطمئنة حافلة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل.

وينطلق الحجيج قبل طلوع الشمس إلى منى ملبين وعليهم السكينة، إذا مروا بوادي مُحَسِّر يسرعوا السير إن أمكن.

يلتقط الحجيج 7 حصيات من أي مكان من طريقه أو من مشعر منى، ويستمروا في التكبير والتلبية ولا يقطعوا التلبية إلا مع بداية الرمي.

يرمي الحجيج جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى ويكبروا مع كل حصاة ويأتي رمي الجمرات تذكيرًا بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن.

ويعد مشعر مزدلفة بكاملها موقفًا عدا وادي محسر، وهو موضع بين مزدلفة ومنى يسرع فيه الحجاج في مرورهم، حيث يحدها من الغرب ما يلي منى ضفة وادي مُحَسِر الشرقية، وهو وادٍ صغير يمر بين منى ومزدلفة، وهو ما يمر فيه الحاج على الطريق بين منى ومزدلفة، فيكون الوادي فاصلاً بينها وبين منى ويحدها من الشرق ما يلي عرفات مفيض المأزمين، وهما جبلان بينهما طريق تؤدي إلى عرفات، فيما يحدها من الشمال الجبل وهو ثبير النصع، ويقال له أيضًا جبل مزدلفة.