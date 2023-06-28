الحجاج يستقرون في منى بأول أيام التشريق

يستقبل الحجاج وغالبية المسلمين في العالم صباح اليوم، الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، وهو أيضًا أول أيام التشريق، إذ يرمون جمرة العقبة في منى، ويتقربون بهديهم، ويحلقون أو يقصرون شعرهم ليتحللوا من ملابس الإحرام، ويؤدي بعضهم طواف الإفاضة حول البيت العتيق ويسعى بين الصفا والمروة.

الوقوف على صعيد عرفات

يأتي ذلك، بعد الوقوف على صعيد عرفات صباح أمس، الثلاثاء، وبعد نفرتهم من عرفات استقرت الجموع في مشعر مزدلفة، إذ باتوا ليلتهم، وتوجهوا بعد ذلك إلى منى، وشهدت الحركة المرورية لانتقال الحجاج بين المشاعر، خلال التصعيد والنفرة، انسيابية ومرونة بفضل ما هيأته الحكومة السعودية من إمكانات وترتيبات متميزة لتنظيم حركة الحشود والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولينعم الحجاج بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان.