وظائف بإحدى محافظات الصعيد.. اعرف الموعد ورابط التسجيل

تواصل وزارة الشباب والرياضة، الإعلان عن فرص عمل مختلفة في عدد من الشركات والأماكن بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة عن ملتقى توظيف بإحدى محافظات الصعيد.

إقامة متلقى توظيفي ببنى سويف

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، إقامة متلقى توظيفي بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب ببنى سويف لشركات القطاع الخاص من خلال مبادرة «توظيف مصر» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية يومي 8 و9 يوليو.

ملتقى توظيفي في محافظة بالصعيد

وأضافت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذا الملتقى ضمن مبادرة توظيف مصر من شأنه أن يجعل عملية البحث عن وظائف أمر سهل، وكتبت الوزارة في بيانها «جمعنالك شركات كتير من القطاع الخاص وفي مجالات مختلفة في مكان واحد، وهيكون في انتظارك مسؤول توظيف من كل شركة وممكن تقدم على أكثر من وظيفة في أكثر من شركة في نفس اليوم».

تدريبات للتأهيل للعمل

كما أشارت الوزارة، إلى وجود تدريبات للتأهيل للعمل من خلال مبادرة «طور وغير» خلال الفترة من 4 -6 يوليو 2023 فترة صباحية من 10 صباحا – 2 ظهرا وفترة مسائية من 4-8 مساءا بمركز شباب صلاح سالم بنى سويف، وللتقديم على الوظائف والتدريب يمكن الضغط على هذا الرابط.