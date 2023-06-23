وظائف جديدة خالية من «الشباب والرياضة».. مرتبات مجزية وحوافز

يبحث الكثير من الشباب بعد الحصول على شهادة المؤهل الدراسي عن وظائف خالية، ويبدأون في اختيار الوظيفة المناسبة لهم، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات باستمرار، حتى يتمكنوا من بدء حياتهم العملية التي تتيح لهم فرصة تكوين أسرة جديدة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية للعمل كمصمم جرافيك، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وومميزات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات الوظائف

- تصميم مقاطع فيديو تسويقية ورسوم متحركة.

- الإشراف على جميع مشاريع التصميم من المفهوم إلى التسليم.

- تصميم القطع الأصلية بما في ذلك الرسوم التوضيحية والمطبعية.

- إنشاء وصيانة أنواع مختلفة من تصميمات الويب والوسائط الرقمية والاجتماعية.

- تصميم الصور والخطوط والتخطيطات باستخدام برامج تصميم الرسوم.

- مسؤول عن المرئيات الديناميكية والرموز للمنصة الرقمية.

- توليد الأفكار لتصوير المفاهيم والإعلان عن المنتجات أو الخدمات.

- زيادة سهولة الاستخدام في المنتجات الرقمية.

- الحفاظ على اتساق العلامة التجارية في جميع مشاريع التسويق.

- الاتصال مع التجارة الإلكترونية وفرق التسويق لضمان الوفاء بالمواعيد.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في المعادي.

- يجب أن يكون المتقدم ل الوظائف لديه خبرة في العمل كمصمم جرافيك طباعة ويفضل أن يكون ذلك في وكالة.

- أن يكون لديه خبرة من 3 إلى 7 سنوات.

- أن يكون لديه مهارات تحرير الفيديو.

- الفهم الكامل لهوية الشركة وقواعدها للتصميم.

- الاستخدام الكفء للفوتوشوب والتصوير.

- أن يكون لديه مهارات تصميم الجرافيك.

- المعرفة أو الاهتمام بواجهة المستخدم / UX.

- أن يكون لديه مهارات اتصال ممتازة، سواء كانت كتابية أو شفوية.

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين بها رواتب مجزية.

- منح مالية تصل إلى ربع شهر.

- أيام العمل تصل إلى 5 أيام فقط في الأسبوع.

- ساعات العمل 9 ساعات في اليوم.

- توفر للشركة للعاملين تأمين اجتماعي وطبي.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف المتاحة، الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف، وإرسال السيرة الذاتية على اللينك المرفق.