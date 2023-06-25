وظائف مطلوبة في البنوك ومتاحة للتقديم.. منها بنكي مصر والإسكندرية

أعلن كل من بنك القاهرة والإسكندرية وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري حاجتهم لشغل وظائف داخل قطاعات محددة من بينها مديرين للعمل في تلك المؤسسات المالية والمصرفية شرط توافر بعض الخبرات والمؤهلات للحصول على الوظيفة.

وفي هذا الصدد، تستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف المطلوبة في البنوك، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وظيفة مدير استرداد الشركات الكبيرة / الصغيرة والمتوسطة

نوه بنك القاهرة عن حاجته لشغل وظيفة مدير استرداد الشركات الكبيرة / الصغيرة والمتوسطة بشروط هي:

- حائز على درجة البكالوريوس (أو أعلى) في إدارة الأعمال أو المالية أو التخصصات ذات الصلة.

- خبرة مصرفية لا تقل عن 5 إلى 10 سنوات.

- دورة الائتمان هي شهادة يجب أن أو ما يعادلها.

- معرفة قوية بالسوق.

- مهارات التعامل والتواصل السليم.

- مهارات كتابية وتحليلية قوية.

- قادرة على العمل تحت الضغط / التحدي.

- مهارات التفاوض وحل المشكلات أمر لا بد منه.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

وظيفة مسؤول اتصالات تسويقية أول

وفي بنك الإسكندرية يمكن التقدم على وظيفة مسؤول اتصالات تسويقية أول، التي تتطلب شروط وهي:

- لديه خبرة في العلامات التجارية وعمل على 360 حملة.

- التفكير الاستراتيجي والتخطيط وإعداد التقارير

- مسؤول عن الأصول والالتزامات والتخطيط الإعلامي لـ ADCs والتنسيب عبر جميع قنوات التوصيل والمركبة الإعلامية.

- متابعة نتائج الحملة وتقديم تحليل ما بعد الحملة ونتائج الاستحواذ بالتنسيق مع شركاء الأعمال وأصحاب المصلحة.

وظيفة مشرف اكتساب الأعمال - الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات

وفي بنك مصر يمكن التقدم لوظيفة وظيفة مشرف اكتساب الأعمال - الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات، بشروط هي:

- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال الخدمات المصرفية للشركات.

- حاصل على دورة الائتمان أمر لا بد منه.

- يفضل الخبرة المصرفية.

- درجة البكالوريوس من جامعة مرموقة / ذات صلة.

وظيفة مسؤول رؤى العملاء

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي يمكن التقدم لوظيفة مسؤول رؤى العملاء بشروط كالتالي:

- يملك مهارات تحليلية ممتازة والاهتمام بالتفاصيل.

- لدية خبرة برؤى العملاء / مهارات خدمة العملاء.

- يملك الوعي بمنتج البنك وإجراءات القنوات المصرفية المختلفة.

- لدية مهارات العمل الجماعي.

- يملك معرقة اتصالات ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين.

- يملك مهارات عرض ممتازة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

وظيفة إعداد الوثائق وموظف الضمانات

وفي بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD يمكن التقدم لوظيفة إعداد الوثائق وموظف الضمانات، بشروط هي:

سنوات خبرة لا تقل عن 1-2 في نفس المجال.

- تحليل الهياكل الائتمانية المعتمدة من أجل تحديد الإطار المستندي اللازم لتنفيذ شروط وأحكام وضمانات هيكل الائتمان.

- التعامل مع عملية إعداد الوثائق لهياكل الائتمان المشتركة التي لا تتضمن MTLs أو آلية خاصة أو ضمانات الشركات لضمان تحويل جميع هياكل التسهيلات الائتمانية إلى مستندات قانونية مناسبة تحكم العلاقة الائتمانية مع العميل وحماية حقوق البنك.

- التأكد من اتخاذ قرار الائتمان من خلال مستوى التفويض المناسب وفقًا لإطار عمل DLA لبنك الإمارات دبي الوطني قبل الشروع في عملية التنفيذ الوثائقي.