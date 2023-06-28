تطورات حالة الفنان التشكيلي جورج بهجوري بعد تعرضه لأزمة صحية

يمر الفنان التشكيلي جورج بهجوري بأزمة صحية طارئة، أدت إلى احتجازه في قسم الرعاية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، حسب تصريحات خاصة لـ«الوطن» من صديقه حلمي رياض، أكد فيها تعرض بهجوري لأزمة صحية، الأحد الماضي، ما استلزم إجراء فحوصات طبية.

وأضاف رياض أن «التقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية للفنان أشار إلى وجود تجمع دموي قديم، ونزيف خفيف في المخ»، لافتا إلى أن «جميع الوظائف الحيوية تعمل بكفاءة، كما أن مستويات الضغط والسكر طبيعية، لكن تراجعت درجة الوعي قليلا».

نقابة الصحفيين تتكفل بمصاريف علاج بهجوري

وتوجه حلمي بالشكر إلى نقابة الصحفيين على سرعة الاستجابة لحالة الفنان جورج بهجوري، موضحا «تواصلنا مع نقابة الصحفيين، أمس، باعتبار بهجوري أحد أعضائها، وبالفعل استجابت سريعا، وأعلنت عن التكفل بنسبة 90% من مصروفات العلاج، كما أن زوجة الفنان محتجزة في المستشفى نفسه».

من هو الفنان جورج بهجوري؟

ولد الفنان جورج بهجوري في 13 ديسمبر 1932، وهو رسام وفنان تشكيلي، مارس الرسوم الكاريكاتيرية في مجلتي روزاليوسف وصباح الخير خلال الفترة بين عامي 1953و1975، ونظم العديد من المعارض الفنية، بالإضافة لوجود العديد من المقتنيات الخاصة به في عدد من المتاحف المصرية والعالمية، منها متحف الفن الحديث، ومتحف لومانسي في فرنسا.

ودخلت لوحات بهجوري الزيتية جناح الكورسول في متحف اللوفر عام 1990، لتمثل الجناح المصري بدعوة خاصة من جمعية محبي الفنون الجميلة في باريس، وحصلت لوحته «وجه من مصر» على الميدالية الفضية.