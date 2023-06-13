رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض للكتاب في نقابة الصحفيين للمرة الأولى.. تخفيضات تصل إلى 50%

كتب:

إلهام الكردوسي
08:22 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين

سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين

قال الناشر سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنه في إطار عمل الاتحاد لنشر الثقافة وتقديم أحدث الإصدارات لمختلف الفئات فقد تم الاتفاق مع نقابة الصحفيين على تنظيم معرض للكتاب بمقر النقابة، والذي يعد الأول من نوعه في النقابة.

وأضاف سعيد عبده، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: تم الاتفاق عقد لقاء مع الكاتب الصحفي محمود كامل وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية والفنية في نقابة الصحفيين، وتم الاتفاق على تنظيم معرض للكتاب بمقر النقابة.

وتابع: «من المقرر أن يقدم المعرض تخفيضات خاصة على الكتب للصحفيين تصل إلى 50%، كما تتاح بالحدث خدمة تقسيط أسعار الإصدارات المقدمة في المعرض».

تعاون «الصحفيين» و«الأوبرا»

كان خالد البلشي نقيب الصحفيين قد التقى مع الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية بحضور محمود كامل وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية والفنية، و أعلنت النقابة مؤخرا الاتفاق مع دار الأوبرا على صياغة بروتوكول تعاون لتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية المشتركة، لإعادة إحياء النشاطين الفني والثقافي بالنقابة واستغلال الإمكانات المتاحة لدى الجانبين ومن المقرر أن يتم توقيع البروتوكول، خلال لقاء موسع بالنقابة يعقبه مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيله.

اقرأ المزيد:

عضو اتحاد الناشرين العرب: 850 دارا شاركت في معرض مسقط الدولي للكتاب

اتحاد الناشرين يعلن مواعيد معارض الكتب العربية في 2023

اتحاد الناشرين المصريين يشارك في معرض تونس الدولي للكتاب 2023

اتحاد الناشرين العرب يدعوة إلى المشاركة في معرض فلسطين الدولي للكتاب

اتحاد الناشرين يستعد للمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023

نقابة الصحفيين ومؤسسة «هيكل» تعلنان عن دورة تدريبية في صحافة البيانات

وكيل «الصحفيين»: احتفالية دينية غدا لشرح المناسك لحجاج النقابة
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي