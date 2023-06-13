معرض للكتاب في نقابة الصحفيين للمرة الأولى.. تخفيضات تصل إلى 50%

قال الناشر سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنه في إطار عمل الاتحاد لنشر الثقافة وتقديم أحدث الإصدارات لمختلف الفئات فقد تم الاتفاق مع نقابة الصحفيين على تنظيم معرض للكتاب بمقر النقابة، والذي يعد الأول من نوعه في النقابة.

وأضاف سعيد عبده، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: تم الاتفاق عقد لقاء مع الكاتب الصحفي محمود كامل وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية والفنية في نقابة الصحفيين، وتم الاتفاق على تنظيم معرض للكتاب بمقر النقابة.

وتابع: «من المقرر أن يقدم المعرض تخفيضات خاصة على الكتب للصحفيين تصل إلى 50%، كما تتاح بالحدث خدمة تقسيط أسعار الإصدارات المقدمة في المعرض».

تعاون «الصحفيين» و«الأوبرا»

كان خالد البلشي نقيب الصحفيين قد التقى مع الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية بحضور محمود كامل وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية والفنية، و أعلنت النقابة مؤخرا الاتفاق مع دار الأوبرا على صياغة بروتوكول تعاون لتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية المشتركة، لإعادة إحياء النشاطين الفني والثقافي بالنقابة واستغلال الإمكانات المتاحة لدى الجانبين ومن المقرر أن يتم توقيع البروتوكول، خلال لقاء موسع بالنقابة يعقبه مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيله.