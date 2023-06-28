«الإنتاج الحربي» توقع عقد شراكة لتصنيع وتجميع مركبات خفيفة بـ4 عجلات

وقع المهندس عماد فوزي فرج، رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي)، عقد شراكة مع المهندس غسان قبانى، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو»، لتصنيع وتجميع مركبات خفيفة ذات 4 عجلات في شركة المعصرة للصناعات الهندسية.

توجيهات وزير الإنتاج الحربي لتوطين الصناعات

ويأتي توقيع العقد ضمن توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، للتعاون في تصنيع منتجات جديدة بمصانع الإنتاج الحربي.

وحضر توقيع بروتوكول الشراكة كل من المهندس محمد إسماعيل المحص، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد أبو النجا، مستشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس رفيق محمود، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 45 الحربي)، وعدد من الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو».

ندوتان توعويتان لعدد من العاملين والعاملات

ونظمت وزارة الإنتاج الحربي ندوتين توعويتين لعدد من العاملين الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة لها، تحت عنوان بعنوان «تعلم الإسعافات الأولية وأساسيات دعم وإنقاذ الحياة بأقل إمكانيات».

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن الندوتين تأتيان في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتنظيم ندوات توعية للعاملين والعاملات في الشركات والوحدات التابعة لها، في مختلف مجالات المعرفة، بما ينعكس إيجابيا على إنتاجيتهم، ونشر الوعي الثقافي والصحي لهم.

وأشار إلى أن الندوتين حاضرت فيهما الدكتورة أسماء أحمد حسين، أخصائي التغذية والسمنة والنحافة، وتحدثت فيها عن المهارات والأساليب الحديثة في السلامة والقواعد العامة للإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الإصابات ومساعدة المصابين، في حدود الإمكانيات المتاحة للإبقاء على حياتهم، وكيفية تقديم الدعم النفسي للمصابين، وتشجيعهم على تحمل الألم لحين تدخل الفرق الطبية المتخصصة، ومراعاة عدم حدوث أي مضاعفات قبل تحويل الحالة المصابة إلى المستشفى أو الطبيب المختص.

وأشارت أمل عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة، ورئيس وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة، إلى أنه تم خلال الندوتين شرح الإصابات المختلفة التي قد يتعرض لها أي فرد بشكل مفاجيء، وخطوات الإسعافات الأولية في حالات النزيف والاختناق والكسور وفقدان الوعي، لافتةً إلى أن الندوتين شهدتا الاستماع لاستفسارات العاملين والرد عليها.