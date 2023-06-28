السيسي يتلقى اتصالا من رئيس أوزبكستان للتهنئة بعيد الأضحى

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس شوكت ميرضياييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، الذي توجه بالتهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا موفور التقدم والرخاء لمصر حكومةً وشعباً.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي، عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من الرئيس الأوزبكي، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على أوزبكستان والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.