صفاء أبوالسعود: السيدة انتصار السيسي جميلة وبسيطة وقريبة للقلب

قالت الفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود، إنّها تتابع دائمًا الأعمال الفنية؛ لتعرف إلى أين الفن المصري؟ لذا فإنّها تفضل رؤية أداء الجيل الصاعدة.

وأضافت أبوالسعود، أنّ السيدة انتصارالسيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي كرّمتها في يوم المرأة، مشيرة إلى أنّ هذا التكريم كان بمثابة مفاجأة لها: «كنت طالعة أغني أغنية مع الأطفال في الاحتفالية ومحدش قالي إنّ فيه تكريم من السيدة انتصار السيسي وكان مفاجأة ليا، فغيرت لبسي بسرعة علشان ألبس حاجة تليق بالتكريم».

السيدة انتصار السيسي جميلة وبسيطة وقريبة للقلب

وأكدت صفاء أبو السعود، خلال حديثها ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ السيدة انتصار السيسي جميلة وبسيطة وقريبة للقلب، فهي شخصية لها مقامها لكنها بسيطة ومتواضعة، موضحة أنّ تكريمها مثّل لها الكثير، خصوصًا أنّ التكريم جاء في توقيت جيد إذ كان بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وأشارت أبوالسعود إلى أنّ طفولتها ونشأتها أثرت على اختيارتها واتجاهتها، خصوصا أنها كانت من المنصورة وليست قاهرية، فكانت القاهرة بالنسبة لها مكانًا مزدحمًا للغاية، هذا بجانب كون والدها ضابطا في الشرطة، وتمت ترقيته واستلم عمله بمقر وزارة الداخلية، لذلك انتقلوا إلى القاهرة: «كنت بقول البلد دي زحمة، وعاوزة أرجع المنصورة، وكنت عاوزة أطلع دكتورة ومكانش في دماغي الفن، وماكنش على بالي إني ممكن أبقى فنانة».

أهلي خلوني أحب الفن وأحترفه بطريقة جميلة وصحية

وتابعت صفاء أبوالسعود بأنّها استغلت مواهبها التي أعاطها لها الله، هذا بجانب كون والدها مثقفًا وكان يهتم بتثقيفها وعلمها، وكان له مقولة دائمة لها وهي: «فنانة بلا ثقافة أو دراسة.. لا تصلح»، موضحة: «كانت الكلمة دي تغيظني، لكن والدتي كانت جميلة جدا وصوتها جميل جدا، وفي حفلة من الحفلات طلبها رياض الأصابجي تغني ولكن والدي وخالي رفضو ولذلك لم تحترف الغناء، وكانت عازفة للبيانو، وتجيد السباحة وركوب الخيل، لذلك والدي ووالدتي خلوني أحب الفن وأحترفه بطريقة جميلة وصحية وعدم الاعتماد على الموهبة فقط».