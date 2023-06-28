عاجل.. الرئيس السيسي يصل إلى قيادة القوات الجوية لأداء صلاة عيد الأضحى

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قيادة القوات الجوية، من أجل أداء صلاة عيد الأضحى المبارك مع قيادات وجنود القوات المسلحة ولفيف من رجال الدولة المصرية، احتفالا بمرور عشر سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو.

أجواء صلاة عيد الأضحى ومواقيتها في المحافظات

وفي سياق متصل، تضفي صلاة العيد أجواء من البهجة في نفوس المصلين في عيد الأضحى، إذ تهتم الكثير من ساحات المساجد المخصصة لصلاة العيد بتوزيع الهدايا والتمور على المصلين، كما يحرص العديد منهم على متابعة توقيتاتها في مختلف المحافظات، ويبحثون عن وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر.

وبحسب الهيئة العامة للمساحة، يختلف وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر من محافظة لأخرى، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى في المحافظات، والتي جاءت كالتالي:

وجاء وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر، كالتالي:

- صلاة العيد في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:21 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة الجيزة في تمام الساعة 6:22 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة الدقهلية في تمام الساعة 6:18 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة الشرقية في تمام الساعة 6:19 صباحا.