رئيس بولندا يبدأ زيارة إلى أوكرانيا اليوم لمناقشة الاستعدادات لقمة الناتو

أعلن مكتب الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الأربعاء، أن «دودا»، سيزور كييف لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وكتب حساب باسم المكتب على «تويتر»: «المحادثات مع الرئيس زيلينسكي تتعلق بالوضع الحالي على الجبهة، كما يناقشا الاستعدادات لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في يوليو المقبل».

ومن المقرر، أن تعقد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يوم 11و12 يوليو المقبل، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وكان ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو، صرّح قبل أيام، بأن الحلفاء لن يناقشوا خلال الاجتماع دعوة أوكرانيا الرسمية لحلف شمال الأطلسي، لكنهم سيجرون مشاورات بشأن القرارات التي ستجعل كييف أقرب للانضمام للحلف.